Palpeggiò Greta Beccaglia in diretta tv: la condanna al tifoso

Era il 27 novembre 2021 quando Greta Beccaglia veniva molestata in diretta tv: la giornalista si trovava fuori dallo Stadio Castellani di Empoli, al termine di Empoli-Fiorentina, quando un uomo l’ha palpeggiata.

Adesso, a più di un anno da quello spiacevole episodio, l’uomo colpevole del fattaccio, un ristoratore marchigiato, scusatosi per l’accaduto, conosce la sua condanna.

La condanna

Andrea Serrani, questo il nome dell’uomo, è stato condannato ad un anno e 6 mesi per violenza sessuale. Il giudice ha disposto la sospensione della pena per 5 anni subordinandola alla partecipazione dell’imputato a percorsi di recupero. Serrani risarcirà inoltre la giornalista, ma intanto verserà una provvisionale di 15mila euro. Indennizzi, per 10mila euro complessivi sono stati stabiliti anche a favore dell’Ordine nazionale dei giornalisti e all’Associazione della stampa nazionale e toscana.