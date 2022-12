Paltrinieri insaziabile! E’ campione del mondo nei 1500 in vasca corta

SportFair

L’Italia del nuoto inizia col botto i Mondiali in vasca corta, al via oggi in Australia. Al Melbourne Sports and Aquatic Centre sono stati pochi gli azzurri protagonisti in vasca in questa prima giornata di sfide, ma è arrivata una prima medaglia pazzesca.

Gregorio Paltrinieri, capitano della Nazionale azzurra, si è messo al collo un fantastico oro nei 1500 metri maschili. L’azzurro, campione del mondo anche in vasca lunga, ha chiuso la sua gara davanti a tutti, lasciandosi alle spalle il francese Joly ed il norvegese Christiansen.

Una gara sofferta, durante la quale SuperGreg è stato sempre in testa. A metà percorso Christiansen ha cercato di mettere pressione all’azzurro, che ha reagito in maniera strepitosa, allungando e prendendo il largo, andando così verso una vittoria certa.

Un Paltrinieri insaziabile chiude col tempo di 14.16.88. Una vittoria, quella di SuperGreg, che mancava dal 2014 in vasca corta.

Le parole di Paltrinieri

“Sono felice, era da tanto tempo che non vincevo in vasca corta, è bello essere tornato“, queste le prime parole di Paltrinieri appena uscito dalla vasca.“Non è la vittoria che ricorderò per la vita ma è importantissima perchè era un po’ di tempo che non vincevo in questo ambito e sono molto contento. Non tutti i risultati sono stati buoni oggi ma il Campionato è lungo e sono certo che potremo fare bene”, ha aggiunto ai microfoni Rai.