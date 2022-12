Il gossip su Zalewski: la nuova fidanzata è la ex di un altro calciatore

SportFair

Le squadre di Serie A si preparano a tornare in campo per la seconda parte del campionato, il calciatore della Roma Zalewski è considerato un grande talento e un futuro campione. E’ un calciatore polacco classe 2002, è un esterno in grado di giocare sia a centrocampo che in attacco, è bravo a disimpegnarsi a destra e a sinistra.

Le prime esperienze sono state nelle giovanili di Nuova Spes e Atletico Zagarolo, si mette in mostra e viene acquistato dalla Roma. Inizia la carriera dalla Primavera, poi diventa un punto di riferimento dell’allenatore Mourinho. E’ anche nel giro della nazionale polacca, dall’under 16 alla prima squadra.

Nelle ultime ore è finito sulle prime pagine dei giornali di gossip per una relazione amorosa. Il calciatore è uscito allo scoperto con la nuova fiamma: si tratta di Nicol Luzardi, ex di Luca Pellegrini. Il 23enne attualmente gioca nell’Eintracht Francoforte, nel corso della carriera ha indossato anche le maglie Juventus, Genoa, Cagliari e proprio Roma.