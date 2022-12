Tabellone, gironi e orari: il calendario completo dei Mondiali in Qatar

SportFair

E’ tutto pronto per le partite in Qatar, si giocano i Mondiali 2022. La competizione non ha bisogno di presentazioni, lo spettacolo è assicurato dentro e fuori dal campo. Sono tante le squadre in corsa per vincere il trofeo, l’assenza di lusso è quella dell’Italia che non è riuscita a staccare il pass. Le favorite sono Francia e Brasile, due squadre complete e di grande talento. Molto competitive anche Germania, Inghilterra e Argentina, più possibili outsider.

L’Olanda è stata inserita nel gruppo A, proprio quello dei padroni di casa e dell’Ecuador. L’Inghilterra con USA e Galles, l’Argentina è stata inserita in un girone difficile con Messico e Polonia. La Francia è nettamente favorita con Australia, Danimarca e Tunisia, la Spagna con Germania e Giappone. Le favorite nel gruppo F sono Belgio e Croazia, il Brasile dovrà vedersela con Serbia, Svizzera e Camerun, chiude il raggruppamento di Portogallo e Uruguay.

I gironi dei Mondiali in Qatar

Gruppo A: Qatar, Ecuador, Senegal, Olanda

Gruppo B: Inghilterra, Iran, USA, Galles

Gruppo C: Argentina, Arabia Saudita, Messico, Polonia

Gruppo D: Francia, Australia, Danimarca, Tunisia

Gruppo E: Spagna, Costa Rica, Germania, Giappone

Gruppo F: Belgio, Canada, Marocco, Croazia

Gruppo G: Brasile, Serbia, Svizzera, Camerun

Gruppo H: Portogallo, Ghana, Uruguay, Corea del Sud

Il calendario dei Mondiali in Qatar

Domenica 20 novembre

17.00 Qatar-Ecuador 0-2

Lunedì 21 novembre

14.00 Inghilterra-Iran 6-2

17.00 Senegal-Olanda 0-2

20.00 USA-Galles 1-1

Martedì 22 novembre

11.00 Argentina-Arabia Saudita 1-2

14.00 Danimarca-Tunisia 0-0

17.00 Messico-Polonia 0-0

20.00 Francia-Australia 4-1

Mercoledì 23 novembre

11.00 Marocco-Croazia 0-0

14.00 Germania-Giappone 1-2

17.00 Spagna-Costa Rica 7-0

20.00 Belgio-Canada 1-0

Giovedì 24 novembre

11.00 Svizzera-Camerun 1-0

14.00 Uruguay-Corea del Sud 0-0

17.00 Portogallo-Ghana 3-2

20.00 Brasile-Serbia 2-0

Venerdì 25 novembre

11.00 Galles-Iran 0-2

14.00 Qatar-Senegal 1-3

17.00 Olanda-Ecuador 1-1

20.00 Inghilterra-USA 0-0

Sabato 26 novembre

11.00 Tunisia-Australia 0-1

14.00 Polonia-Arabia Saudita 2-0

17.00 Francia-Danimarca 2-1

20.00 Argentina-Messico 2-0

Domenica 27 novembre

11.00 Giappone-Costa Rica 0-1

14.00 Belgio-Marocco 0-2

17.00 Croazia-Canada 4-1

20.00 Spagna-Germania 1-1

Lunedì 28 novembre

11.00 Camerun-Serbia 3-3

14.00 Corea del Sud-Ghana 2-3

17.00 Brasile-Svizzera 1-0

20.00 Portogallo-Uruguay 2-0

Martedì 29 novembre

16.00 Ecuador-Senegal 1-2

16.00 Olanda-Qatar 2-0

20.00 Iran-USA 0-1

20.00 Galles-Inghilterra 0-3

Mercoledì 30 novembre

16.00 Tunisia-Francia 1-0

16.00 Australia-Danimarca 1-0

20.00 Polonia-Argentina 0-2

20.00 Arabia Saudita-Messico 1-2

Giovedì 1 dicembre

16.00 Croazia-Belgio 0-0

16.00 Canada-Marocco 1-2

20.00 Giappone-Spagna (Rai 1, Rai Play)

20.00 Costa Rica-Germania (Rai Sport, Rai Play)

Venerdì 2 dicembre

16.00 Corea del Sud-Portogallo (Rai Sport, Rai Play)

16.00 Ghana-Uruguay (Rai 1, Rai Play)

20.00 Serbia-Svizzera (Rai Sport, Rai Play)

20.00 Camerun-Brasile (Rai 1, Rai Play)

LE CLASSIFICHE

GRUPPO A

OLANDA 7

SENEGAL 6

ECUADOR 4

QATAR 0

GRUPPO B

INGHILTERRA 7

USA 5

IRAN 3

GALLES 1

GRUPPO C

ARGENTINA 6

POLONIA 4

MESSICO 4

ARABIA SAUDITA 3

GRUPPO D

FRANCIA 6

AUSTRALIA 6

TUNISIA 4

DANIMARCA 1

GRUPPO E

SPAGNA 4

GIAPPONE 3

COSTA RICA 3

GERMANIA 1

GRUPPO F

MAROCCO 7

CROAZIA 5

BELGIO 3

CANADA 0

GRUPPO G

BRASILE 6

SVIZZERA 3

SERBIA 1

CAMERUN 1

GRUPPO H

PORTOGALLO 6

GHANA 3

URUGUAY 1

COREA DEL SUD 1

Il tabellone della seconda fase

Sabato 3 dicembre

16.00 Ottavo di finale 1: OLANDA A vs USA (Rai 1, Rai Play)

20.00 Ottavo di finale 2: ARGENTINA vs AUSTRALIA (Rai 1, Rai Play)

Domenica 4 dicembre

16.00 Ottavo di finale 3: FRANCIA vs POLONIA (Rai 1, Rai Play)

20.00 Ottavo di finale 4: INGHILTERRA vs SENEGAL (Rai 1, Rai Play)

Lunedì 5 dicembre

16.00 Ottavo di finale 5: Prima gruppo E vs CROAZIA (Rai 1, Rai Play)

20.00 Ottavo di finale 6: Prima gruppo G vs Seconda gruppo H (Rai 1, Rai Play)

Martedì 6 dicembre

16.00 Ottavo di finale 7: MAROCCO vs Seconda gruppo E (Rai 1, Rai Play)

20.00 Ottavo di finale 8: Prima gruppo H vs Seconda gruppo G (Rai 1, Rai Play)

Venerdì 9 dicembre

16.00 Quarto di finale 1: Vincitrice ottavo di finale 5 vs Vincitrice ottavo di finale 6 (Rai 1, Rai Play)

20.00 Quarto di finale 2: Vincitrice ottavo di finale 1 vs Vincitrice ottavo di finale 2 (Rai 1, Rai Play)

Sabato 10 dicembre

16.00 Quarto di finale 3: Vincitrice ottavo di finale 7 vs Vincitrice ottavo di finale 8 (Rai 1, Rai Play)

20.00 Quarto di finale 4: Vincitrice ottavo di finale 3 vs Vincitrice ottavo di finale 4 (Rai 1, Rai Play)

Martedì 13 dicembre

20.00 Semifinale 1: Vincitrice quarto di vinale 1 vs Vincitrice quarto di finale 2 (Rai 1, Rai Play)

Mercoledì 14 dicembre

20.00 Semifinale 2: Vincitrice quarto di finale 3 vs Vincitrice quarto di finale 4 (Rai 1, Rai Play)

Sabato 17 dicembre

16.00 Finale per il terzo posto (Rai 1, Rai Play)

Domenica 18 dicembre

16.00 Finale Mondiali calcio 2022 (Rai 1, Rai Play)