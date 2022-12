Georgina Rodriguez allo stadio in Qatar con quasi 2 milioni di gioielli

SportFair

E’ tutto pronto in Qatar per i quarti di finale dei Mondiali di calcio 2022. Ad aprire le danze oggi saranno Croazia-Brasile e Olanda-Argentina. Domani invece scenderà in campo il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che ieri ha smentito i rumors di un suo addio alla Nazionale durante la rassegna iridata.

CR7 ha giocato solo pochi minuti, sul finale, la sfida degli ottavi di finale contro la Svizzera, supportato dalla sua dolce metà, Georgina Rodriguez, arrivata in Qatar per la fase finale del Mondiale.

La modella ha fatto il tifo per il Portogallo di Cristiano Ronaldo allo stadio, con un look davvero… ricco. Georgina ha pubblicato sui social delle foto che la ritraggono con addosso tanti gioielli: si tratta di anelli e bracciali della sua collezione.

La compagna di Cristiano Ronaldo ha indossato gioielli dal valore di 1.850.056,45 euro, secondo Zack Stone, amministratore delegato della gioielleria Steven Stone .

Il dettaglio dell’outfit di Georgina Rodriguez

Il suo outfit includeva una splendida collana di rubini da 290.042,29 euro, un bracciale abbinato da 174.025,37 euro e una selezione di anelli per un valore complessivo di 58.005,74 euro.

Si pensa che un altro anello a grappolo di rubini valga 92.806,23 euro, più due bracciali con linea di diamanti di circa 29.001,95 euro. Georgina ha indossato anche orecchini di diamanti in oro bianco 18 carati che valgono circa 15k.

Inoltre, il suo Rolex GMT master II in oro bianco 18 carati, tempestato di diamanti, viene venduto per ben 463.964,00 euro.

La dolce metà dell’attaccante portoghese ha anche sfoggiato un anello di fidanzamento con diamante Cartier da 696.130,04 euro e che include un grande zaffiro ed è tempestato di diamanti.