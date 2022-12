Il ginocchio fa crack: infortunio terribile per l’attaccante Broja | VIDEO

SportFair

Pessime notizie per il Chelsea e per l’attaccante Broja, il calciatore del Chelsea è stato vittima di un gravissimo infortunio nella partita amichevole contro l’Aston Villa. I Blues sono scesi in campo nella gara amichevole, sconfitta per la squadra di Potter con il punteggio di 0-1, decisivo il gol di McGinn dopo 7 minuti. La partita ha regalato alcune emozioni, ma anche un infortunio terribile: quello dell’attaccante Broja.

Il calciatore albanese si è fiondato sul pallone, poi il bruttissimo scontro con il difensore centrale Konsa. L’impatto è durissimo, l’attaccante crolla a terra e urla dal dolore. Tutto lo stadio si ‘ferma’, i tifosi sono preoccupati per le condizioni del calciatore. Broja rischia uno stop lunghissimo.

Chi è Broja

Si tratta di un centravanti dotato di grande forza fisica, è abile anche a sfruttare la profondità. Le prime esperienze della carriera sono state nella Primavera di Tottenham e Chelsea, poi l’esordio in prima squadra con i Blues.

La prima vera stagione è stata con la maglia del Vitesse, poi un altro prestito al Southampton. Nel 2022 torna al Chelsea. La stagione dei Blues è stata altalenante, la squadra è comunque in lotta per obiettivi importanti in Premier League.