Un sogno per i Samurai, il Giappone agli ottavi! Spagna salva, Germania eliminata

Serata clamorosa al Mondiale in Qatar, nel gruppo E è successo veramente di tutto. Qualificazione con il brivido per la Spagna, la squadra di Luis Enrique è stata per un attimo eliminata. Grande impresa del Giappone, qualificato con grande merito agli ottavi di finale. E’ già finita l’avventura della Germania alla fase a gironi, un flop annunciato già dalla vigilia.

La Spagna si affida al tridente formato da Olmo, Morata e Williams e nel primo tempo sembra controllare: è Morata con un colpo di testa a siglare il vantaggio della Spagna. Nel secondo tempo la partita svolta e il Giappone trova due reti, prima il pareggio con Doan e poi il vantaggio con Tanaka. Proprio il gol del 2-1 ha scatenato le polemiche, dal replay il pallone sembra uscito completamente fuori. Non è dello stesso parere il Var che convalida il gol. Finisce 2-1, il Giappone chiude primo, la Spagna è seconda.

Delusione per la Germania, nonostante la vittoria contro la Costa Rica. La Germania passa in vantaggio con Gnabry, nella ripresa si registra la grande reazione della Costa Rica che trova due gol con Tejeda e Vargas. La squadra di Flick trova la forza della disperazione, ribalta il risultato con la doppietta di Havertz e sigla il gol del definitivo 2-4 con Fullkrug. Spagna e Germania chiudono con 4 punti in classifica, ma è festa delle Furie Rosse per la differenza reti. La Costa Rica chiude il girone con 3 punti.