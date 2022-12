Giallo Giappone-Spagna: il pallone sembra fuori, il Var convalida | VIDEO

SportFair

Serata incredibile al Mondiale in Qatar, sono in corso le partite del Gruppo E. Un giallo si è verificato durante la partita tra Giappone e Spagna. Sono in arrivo altri verdetti, la Germania è la squadra che rischia l’eliminazione. La squadra di Flick è in campo contro la Costa Rica, al 60′ il punteggio è sul 2-2 con i gol di Gnabry e Tejeda, Vargas e Havertz.

Grandissime emozioni anche nell’altra partita, Giappone contro Spagna. La squadra di Luis Enrique passa in vantaggio con il solito Morata, bravissimo a colpire il pallone di testa. Nella ripresa grandissima reazione del Giappone che trova prima il pareggio con Doan e poi il vantaggio con Tanaka. Proprio il gol del 2-1 ha scatenato le polemiche, dal replay il pallone sembra uscito completamente fuori. Non è dello stesso parere il Var che convalida il gol. Sui social si è già aperta la discussione.