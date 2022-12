Georgina Rodriguez, duro attacco al ct del Portogallo

SportFair

Giornata amara per il Portogallo, che è stato eliminato oggi dal Marocco ai Mondiali del Qatar 2022. I portoghesi hanno ceduto ai magrebini per 1-0 ed il loro percorso iridato si è fermato ai quarti di finale.

Una delusione troppo grande per Cristiano Ronaldo, che non è riuscito a trattenere le lacrime ed ha immediatamente abbandonato il campo da gioco, probabilmente consapevole che il Mondiale appena disputato sarà il suo ultimo.

La reazione di Georgina Rodriguez

A fine partita non è mancato il commento di Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo. La modella si è scagliata contro il ct portoghese in un lungo messaggio pubblicato nelle sue storie Instagram.

La modella ha così duramente attaccanto Fernando Santos, criticandolo per aver fatto entrare in campo Cristiano Ronaldo troppo tardi.

“Oggi il tuo amico e allenatore ha deciso male. Quell’amico per il quale hai tante parole di ammirazione e rispetto. La stessa persona che, quando sei entrato in partita, ha visto come tutto è cambiato, ma era troppo tardi“, ha scritto

“Non puoi sottovalutare il miglior giocatore del mondo, la sua arma più potente. Non puoi nemmeno difendere qualcuno che non se lo merita. La vita ci dà lezioni. Oggi non abbiamo perso, abbiamo imparato”, ha aggiunto Georgina Rodriguez prima di concludere con un “ti ammiriamo”, rivolto ovviamente al suo compagno.