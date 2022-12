Un calciatore futuro Re di Spagna: relazione ‘principesca’ al Mondiale

SportFair

Una relazione ‘principesca’ al Mondiale in Qatar. La competizione è entrata sempre di più nella fase calda, una candidata alla vittoria finale è sicuramente la Spagna. La squadra di Luis Enrique ha staccato il pass per gli ottavi di finale grazie al secondo posto nel girone e nel prossimo incontro dovrà vedersela contro il Marocco.

L’ultima partita contro il Giappone è stata un po’ deludente, ma la squadra è attrezzata per togliersi tante soddisfazioni. E’ alta l’attesa in vista del match degli ottavi di finale contro il Marocco, un avversario molto insidioso.

Nella prima parte del Mondiale si è messo in mostra Gavi, centrocampista 18enne del Barcellona considerato uno dei più importanti talenti in circolazione. Si tratta di un calciatore completo che ha già dimostrato di essere pronto per altissimi livelli.

Gavi conquista la… principessa di Spagna

Gavi si è conquistato il nome di “El principito”, il soprannome non riguarda soltanto i meriti sportivi. Secondo quanto riportano alcuni media spagnoli, come il programma televisivo Socialité, Gavi avrebbe conquistato la principessa Leonor, primogenita del Re di Spagna Filippo VI, e quindi erede al trono. Secondo quanto riferito dal programma, la principessa classe 2005 sarebbe fan del calciatore della Spagna, tanto da dedicargli un diario pieno di sue foto.

La notizia è rimbalzata anche nello spogliatoio della Spagna, tanto da essere commentata anche dal Ct Luis Enrique: “sì, ho sentito la notizia”, la risposta dell’allenatore. “Cosa ne pensi di Gavi come possibile futuro Re di Spagna?” il commissario tecnico ha risposto: “sinceramente non ce lo vedo”.