Formula 1: annunciate le gare sprint della stagione 2022

La Formula 1 ha rivelato le sedi che ospiteranno i sei weekend di Gare Sprint durante la stagione 2023, con il numero di eventi che raddoppierà rispetto ai tre organizzati nel 2021 e nel 2022.

F1 Sprint vede la sessione di qualifiche standard di un’ora spostata al venerdì, impostando la griglia per una gara di 100 chilometri che si disputerà il sabato, che a sua volta ordina l’ordine di partenza per l’evento principale di domenica.

Il prossimo anno le Sprint si terranno in Azerbaigian (Baku City Circuit), Austria (Red Bull Ring), Belgio (Spa-Francorchamps), Qatar (Losail Circuit), Stati Uniti (Circuit of The Americas) e San Paolo (Interlagos ).