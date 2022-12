Il futuro di Hamilton è sempre più incerto: la rivelazione del pilota Mercedes

SportFair

Lewis Hamilton è concentrato in vista dell’inizio del prossimo campionato di Formula 1. Il pilota della Mercedes è reduce da una stagione deludente, ma le ultime gare sono state incoraggianti. Il talento del britannico non è assolutamente in discussione, si è confermato uno dei migliori.

Il contratto con la Mercedes è in scadenza, sono in corso valutazioni sul futuro di Hamilton. La conferma è arrivata direttamente dal pilota in un’intervista alla ‘Bild‘. “Penso che fermarsi da campione del mondo sia il sogno di ogni atleta e io non faccio eccezione”.

Sul futuro in Mercedes: “non abbiamo ancora iniziato a parlarne. Finora non abbiamo avuto il tempo, dato che siamo stati sempre in viaggio. A volte mi sveglio e ho la sensazione di non volerlo più fare. Altre volte penso di poter fare ancora altre cose per il resto della mia vita. Penso comunque che rimarrò in questo ambiente”.

Il rapporto con lo sport sembra essere cambiato: “per me il motorsport non è la cosa più importante. Quando ero bambino forse lo era. Probabilmente anche quando sono entrato in Formula 1, ma, da quando ho compiuto i 30 anni, ho capito che è importante avere ricordi con amici e famiglia. Questo è ciò su cui mi concentro e pianifico le cose per creare quei momenti perché è quello che porti con te”.