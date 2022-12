Andy Murray guarda al futuro: “ritiro? Continuo, ma con i problemi che ho avuto…”

SportFair

Andy Murray è tornato a parlare del suo futuro. Il tennista scozzese, che nel 2019 aveva preso in considerazione l’idea di appendere la racchetta al chiodo, dopo un’operazione all’anca è riuscito a tornare nel circuito.

Il 2022 è stato l’anno migliore per lui dopo il suo duro stop, ma Murray non è del tutto soddisfatto e punta a migliorare nella prossima stagione: “certo, sono più in forma di prima. In palestra è stato fatto molto lavoro, cercando di sviluppare la mia resistenza e spero che questo mi aiuti il ​​prossimo anno”, ha dichiarato.

Il britannico ha iniziato raggiungendo la finale a Sydney. A Madrid, prima di tornare in un’altra finale a Stoccarda, è stato fermato da Novak Djokovic, agli ottavi. Murray ha poi disputato i quarti a Newport e Gijón, riuscendo a balzare dal 134° posto del ranking mondiale al 49°.

“Non sono contento di come sono stati per me gli ultimi mesi dal punto di vista fisico, ma la mia classifica è passata dal 125esimo al 50esimo in un anno. Spero che nel 2023, con il lavoro che ho fatto, le cose continuino a migliorare. Continuerò ad essere motivato ad uscire e competere”, ha aggiunto.

Murray non esclude nulla: “se il mio corpo è in buona forma e sono ancora in grado di competere costantemente, continuerò a giocare, ma non posso guardare così lontano con l’età che ho e i problemi che ho avuto. Se avessi un grosso infortunio, probabilmente non proverei a tornare“.