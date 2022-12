Banda armata fa incursione nella villa di Sterling: l’inglese lascia il Qatar

SportFair

L’Inghilterra è in festa per la vittoria di ieri sera contro il Senegal, che regala agli inglesi il pass per i quarti di finale dei Mondiali del Qatar 2022. Non tutti, però, hanno lo spirito giusto per festeggiare.

Raheem Sterling, infatti, è stato assente ieri in campo, ed anche in panchina, durante la sfida contro il Senegal e solo dopo la vittoria dell’Inghilterra è stato svelato il motivo della sua assenza, per nulla piacevole.

Sterling torna a casa

Sterling è infatti tornato a casa, in Inghilterra, a causa dell’incursione nella sua villa di una banda armata. Nell’abitazione c’erano i figli di Sterling e la sua compagna, che ha lanciato l’allarme quando la banda ha rubato orologi per un valore di 300 mila sterling.

La 27enne e i suoi figli sono terrorizzati per l’accaduto e per questo motivo Sterling ha chiesto ai capi della FA di poter raggiungere la sua famiglia.

“Ha a che fare con una questione di famiglia. Ho passato un bel po’ di tempo con lui stamattina. Andrà a occuparsi della questione”, ha spiegato Southgate, che potrebbe comunque riavere Sterling a disposizione per i quarti di finale.

Il furto

Non è chiaro se la compagna di Sterling abbia affrontato i ladri o se siano fuggiti quando hanno capito che l’abitazione non era vuota. La banda potrebbe aver pensato che lei ei figli della coppia, di cinque e tre anni, fossero ancora in Qatar. Prima della prima partita dell’Inghilterra, infatti, la compagna di Sterlgin ha pubblicato le foto dei due ragazzi su una nave da crociera a Doha, ed è stata taggata in alcune foto sui social con dei cocktail.

“Questo è stato terrificante per lei e ovviamente traumatico per tutta la famiglia. Raheem sarà fuori di sé dalla preoccupazione quando lo saprà. Essere via quando il tuo partner e i tuoi figli sono a casa quando una banda armata irrompe è al di là delle parole. Sembra che siano stati presi circa 300.000 sterline di orologi. La polizia è stata lì diverse ore”, ha raccontato una fonte della famiglia.