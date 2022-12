La Francia vola in semifinale ai Mondiali del Qatar: Inghilterra ko

SportFair

Sono terminati i quarti di finale dei Mondiali del Qatar 2022. A chiudere il cerchio è stata l’appassionante sfida tra Francia e Inghilterra, andata in scena questa sera.

Sono i francesi a festeggiare per aver conquistato l’ultimo pass disponibile per le semifinali della rassegna iridata. La Francia, alla settima semifinale iridata, hanno sbloccato il match con Tchouameni al 17′. E’ stato nel secondo tempo che la sfida si è accesa, con le due squadre che hanno lottato in campo con tutte le loro forze.

Al 54′ Kane ha pareggiato i conti mettendo a segno un calcio di rigore, ma poco dopo, al 78′, Giroud ha riportato in vantaggio la Francia. Kane, poi, ha sbagliato una ghiotta occasione, mandando in tribuna un secono calcio di rigore concesso all’Inghilterra.

Inghilterra-Francia termina 1-2: i francesi affronteranno in semifinale il Marocco.