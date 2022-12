Festa Francia, è in finale al Mondiale! Il Marocco eliminato a testa alta

SportFair

E’ finito il sogno del Marocco, vola invece la Francia. Si è conclusa anche la seconda semifinale del Mondiale in Qatar, successo per la squadra di Deschamps e pass per l’ultimo atto. E’ già altissima l’attesa per la finale contro l’Argentina.

Il sogno del Marocco è finito, la squadra di Regragui è stata sconfitta nella semifinale. Ziyech e compagni si sono confermati molto insidiosi, la squadra ha dimostrato una buona fase difensiva ma non è riuscita a pungere con la giusta cattiveria.

La Francia si schiera con Mbappé, Giroud e Dembele, il Marocco risponde con Ziyech, En Nesyri e Boufal. Partenza sprint per la Francia, la gara si sblocca dopo appena 5 minuti: doppio tentativo di Mbappé, arriva Theo Hernandez e sigla il gol del vantaggio. La squadra di Deschamps spinge e sfiora il raddoppio, il tiro di Giroud si stampa sul palo. Poi ancora il rossonero si divora il raddoppio.

La reazione del Marocco si registra nel finale del primo tempo, palo di El Yamiq. Nel secondo tempo subito il pressing del Marocco, alla ricerca del gol del pareggio. La Francia si gioca le carte Thuram e Kolo Muani, è proprio il calciatore del Francoforte a siglare il gol del 2-0. Vince la Francia e vola in finale.