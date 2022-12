Un altro duro colpo per la Francia, Benzema: “lascio la Nazionale”

SportFair

E’ finita la storia d’amore tra Karim Benzema e la Francia, è stato lo stesso attaccante del Real Madrid ad annunciare il ritiro dalla nazionale. Il messaggio sul profilo Instagram lascia pochi dubbi, la decisione è arrivata dopo la finale del Mondiale in Qatar contro l’Argentina. E’ stata una partita emozionante, il trionfo di Messi e compagni è arrivato ai calci di rigore.

I protagonisti sono stati Messi e Mbappé, l’argentino ha siglato una doppietta mentre il francese una tripletta. Dopo il 3-3 dei tempi supplementari, la finale si è decisa ai calci di rigore: il penalty della vittoria dell’Albiceleste è stato siglato da Montiel. Il Mondiale della Francia è stato condizionato anche dall’assenza di Karim Benzema, l’attaccante del Real Madrid è stato costretto al forfait a causa di un infortunio.

Lo stesso Benzema ha comunicato, ufficialmente, l’addio alla nazionale francese. “Ho fatto lo sforzo e gli errori necessari per essere dove sono oggi e ne vado orgoglioso! Ho scritto la mia storia e la nostra finisce”, il messaggio sul profilo Instagram di Benzema.

La storia di Benzema con la Francia

L’esordio in nazionale francese di Benzema si registra sotto la gestione Domenech nel 2007. Con l’arrivo di Blanc diventa un punto di riferimento della squadra e trascina il gruppo con gol e grandi prestazioni. Viene convocato per l’Europeo 2012, la Francia viene eliminata ai quarti di finale.

Indossa la maglia numero 10 al Mondiale in Brasile del 2014. Viene escluso dall’Europeo del 2016 a causa di una questione giudiziaria. Salta anche il Mondiale 2018, vinto proprio dalla Francia. A Euro2020 l’eliminazione ai calci di rigore contro la Svizzera. Viene convocato per il Mondiale in Qatar del 2022, alla vigilia è costretto a fermarsi a causa di un infortunio.