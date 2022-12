“Foto troppo sensuale”, le critiche alla figlia di Mihajlovic e la risposta

SportFair

La famiglia Mihajlovic continua a piangere la morte di Sinisa, ex allenatore del Bologna. Il serbo non è riuscito a vincere la battaglia contro la leucemia, negli ultimi mesi le sue condizioni di salute erano peggiorate.

L’ultimo saluto è stato commovente, tanti calciatori, allenatori ed ex compagni non hanno nascosto l’emozione. In particolar modo non è passata inosservata la vicinanza alla famiglia, dalla moglie Arianna alle figlie.

Non si sono risparmiate nemmeno le polemiche. Nel giorno di Natale la figlia Viktorija Mihajlovic ha pubblicato una foto in compagnia del fratello Niko: “la mia forza”, il messaggio in didascalia. La ragazza ha poi pubblicato altre Stories Instagram, in evidenza le critiche per una foto considerata “troppo sensuale”.

Il botta e risposta sui social

“Capisco e hai pienamente ragione che fai ciò che vuoi della tua vita, però non condivido queste foto e soprattutto che voglia hai dopo neanche una settimana dalla perdita di tuo padre. Ma per carità sei libera di fare quello che vuoi, non sono nessuno e non voglio giudicarti ma non condivido assolutamente. Ho perso anche io mio padre, è un mio pensiero”, il messaggio di un utente.

Poi la risposta di Viktorija: “tu hai perso tuo padre ma la voglia di commentare sotto le mie foto la hai. Io ho la forza di fare foto, tu di scrivere cazz… sotto i miei post”.

Poi un altro messaggio: “ti sono vicina nel dolore, ma non capisco il senso nel fare pose sensuali in questo momento”. La figlia di Mihajlovic risponde: “non vedo nessuna posa sensuale in questa foto ma anche se fosse non ci sarebbe nulla di male e soprattutto sono cose che non ti riguardano. Questo momento è il mio e mi comporto come meglio credo, faccio tutte le foto e pose che voglio”.