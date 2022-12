La follia di Eto’o: prende a calci uno youtuber dopo Brasile-Corea | VIDEO

SportFair

Un brutto episodio si è verificato al termine di Brasile-Corea del Sud, partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale in Qatar. Al termine del match si è registrata la furia di Samuel Eto’o, l’ex calciatore dell’Inter ha aggredito uno youtuber. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 4-1 a favore della squadra di Tite.

L’ex calciatore, oggi presidente della Federazione del Camerun, si è infuriato all’esterno dello stadio 974 e un video ha fatto il giro di tutti i social. Le immagini del giornale spagnolo ‘La Opinion‘ mostrano la reazione di Eto’o nei confronti di uno youtuber Sadouni SM. L’algerino sta registrando con una telecamera, si avvicina all’ex calciatore e gli dice qualcosa.

Inizialmente, Eto’o fa finta di niente. Poi perde la testa. Nel video si vede l’ex Inter rincorrere l’uomo, poi l’aggressione. Eto’o strappa la videocamera dalle mani dello youtuber e gli sferra un calcio. L’uomo crolla a terra per il colpo. E’ stato decisivo anche l’intervento di un gruppo di persone, presenti sul luogo. Altre, invece, hanno ripreso la scena e il video è diventato virale sui social.