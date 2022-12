Ferrari, Leclerc si sbilancia sul nome del nuovo team principal

SportFair

E’ arrivato il momento dei bilanci in casa Ferrari, l’ultima stagione di Formula 1 è stata altalenante. Leclerc ha tirato fuori il meglio dalla monoposto, il monegasco ha chiuso la classifica piloti alle spalle di Max Verstappen, nella graduatoria costruttori la Ferrari si è classificata al secondo posto.

Gli ultimi giorni sono stati condizionati dall’addio di Mattia Binotto, l’ex team principal è stato accusato per le strategie sbagliate. Leclerc, intervistato da Sky Sport, si è sbilanciato in vista del futuro. “Alla fine questo piazzamento lo prendo comunque. L’ho detto spesso: se riguardo i due anni precedenti, non era scontato uno step così importante per arrivare secondi. Dobbiamo ancora migliorare, ma siamo stati competitivi ed è positivo. Il mio obiettivo è diventare campione del mondo”.

Sulle prossime mosse: “ho piena fiducia in John Elkann e Benedetto Vigna per fare la scelta giusta. Auguro il meglio a Mattia per quello che ha fatto. Noi proveremo a spingere, sperando in un 2023 positivo”. Il nome per il sostituto di Binotto è Frederic Vasseur : “per ora sono solo rumors. Ho lavorato con lui anche prima di arrivare in Formula 1, abbiamo sempre avuto un buon rapporto. È un bravissimo team principal. Tuttavia non prendo io queste decisioni, vedremo chi sarà”.