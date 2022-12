Scandalo nel ciclismo: arrestato con accuse di stupro ex atleta britannico

SportFair

Il ciclismo inglese sotto shock per un nuovo scandalo. Un ex corridore, di cui non è stato diffuso il nome, è stato arrestato con l’accusa di stupro e aggression.

A riportarlo è stato il MailOnline, secondo cui l’ex atleta ha ricoperto una posizione di rilievo nel ciclismo professionistico dopo essersi ritirato dalle competizioni. Questo lo ha portato a lavorare con alcuni dei più grandi nomi del ciclismo.

L’arresto e le accuse

La polizia ha confermato che l’uomo è stato rilasciato su cauzione mentre era in corso un’indagine sulle accuse. Il nome del ciclista non può essere rivelato per motivi legali.

Un portavoce di British Cycling ha dichiarato: “gli abusi di qualsiasi tipo non hanno posto nello sport . Esortiamo chiunque abbia dubbi su abusi non recenti o attuali a segnalarli direttamente al team di salvaguardia del ciclismo britannico inviando un’e-mail a compliance@britishcycling.org.uk o tramite la linea di assistenza gratuita e indipendente dell’NSPCC chiamando il numero 0800 614 458“.