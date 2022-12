Ex Arsenal in ospedale: Overmars colpito da un ictus

SportFair

Momenti di apprensione perMarc Overmars: l’ex stella dell’Arsenal è stato ricoverato ieri sera in ospedale dopo aver subito un lieve ictus. L’olandese adesso sta “bene” ed è in convalescenza. Il Royal Antwerp, dove il 49enne è attualmente direttore, ha confermato la notizia.

In una dichiarazione si legge: “Marc Overmars, direttore degli affari calcistici della RAFC, si è ammalato la scorsa notte ed è stato ricoverato in ospedale con un lieve ictus. Marc sta bene, ma dovrà prendersela comoda per un po’. Marc e la sua famiglia si concentrano sulla sua guarigione e non desiderano commentare ulteriormente. La RAFC augura a Marc una pronta guarigione!“