L’esultanza di Richarlison diventa virale: il ballo del ‘piccione’ con Tite

SportFair

Richarlison si è dimostrato uno dei calciatori più importanti del Mondiale in Qatar, l’attaccante del Brasile è stato autore di gol importantissimi. I Verdeoro si confermano una squadra fortissima, in grado di vincere la competizione.

La partita degli ottavi di finale contro la Corea del Sud è stata di altissimo livello, la gara si è conclusa sul risultato di 4-1. Dominio della squadra di Tite già nel primo tempo, le reti sono state realizzate da Vinicius, Neymar su calcio di rigore, Richarlison e Paqueta. Nella ripresa il gol della bandiera di Paik Seung-Ho.

Il Brasile è già tornato ad allenarsi in vista della partita dei quarti di finale contro la Croazia. Un grande protagonista, anche a sorpresa, di questa prima parte di competizione è stato Richarlison. L’attaccante del Tottenham si è messo in mostra con una doppietta da impazzire nella sfida contro la Serbia, in particolar modo il secondo gol è stato da stropicciarsi gli occhi.

Richarlison ha messo a segno il gol del 3-0 contro la Corea del Sud e l’esultanza non è passata inosservata. Subito dopo il gol l’attaccante si è lasciato andare con un’esultanza particolare che ha contagiato anche il Ct Tite: la Dança do Pombo, il ballo del piccione.