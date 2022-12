Doncic nella storia Nba: tripla doppia da record e rimonta straordinaria

SportFair

Luka Doncic si conferma un giocatore straordinario, adesso è anche entrato nella storia della Nba. Emozioni nella sfida tra Dallas Mavericks e New York Knicks, la gara si è conclusa sul punteggio di 126-121 dopo un tempo supplementare. Lo sloveno è stato protagonista di una partira clamorosa: 60 punti, 21 rimbalzi, 10 assist, 2 palle recuperate, una stoppata, 21/31 al tiro, 16/22 ai liberi.

Doncic ha messo a referto 60 punti, si tratta del massimo in carriera, anche i 21 rimbalzi rappresentano il record in carriera. “Sono stanco da morire. Ho bisogno di una birra per recuperare”, è stata la reazione a caldo del giocatore di Dallas al termine della prestazione mostruosa.

Chi è Luka Doncic

Luka Doncic è un cestista sloveno, dei Dallas Mavericks. E’ un giocatore completo, può giocare da playmaker, guardia o ala piccola. Considerato uno dei più grandi talenti del basket mondiale, è un punto di riferimento in Nba. Nel corso della carriera si è dimostrato un grande attaccante, anche dal punto fisico è diventato un fattore (molto potente per essere un playmaker).

Dimostra sempre grande personalità, le azioni più importanti delle partite passano tutte dalle sue mani. E’ cresciuto nelle giovanili di Union Olimpija e Real Madrid, poi il passaggio tra i grandi del club spagnolo. Si dimostra subito l’uomo in più, passa in Nba. I Dallas piazzano un colpo di altissimo livello, Doncic si dimostra uno dei migliori come dimostra il record clamoroso nella sfida contro New York Knicks.