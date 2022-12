Diriyah Tennis Cup: Berrettini sconfitto in rimonta da Wawrinka

SportFair

Matteo Berrettini è tornato in campo dopo i problemi fisici degli ultimi mesi. Il tennista italiano è stato protagonista nel match degli ottavi di finale della Diriyah Tennis Cup, torneo di esibizione in scena in Arabia Saudita. Il romano è stato sconfitto da Stan Wawrinka, lo svizzero ha trionfato nel format particolare dedicato alla competizione.

Si è giocato al meglio dei tre super tie-break a 10 punti. Wawrinka ha vinto in rimonta. Il primo set è di Berrettini con il punteggio di 5-10, poi la rimonta dello svizzero che ribalta tutto con il risultato di 10-4 e 10-6. Ai quarti di finale inconterà il russo Rublev. Niente da fare per Berrettini, ancora lontano dalla migliore forma fisica.