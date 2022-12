Diletta Leotta torna a casa, il Natale in piscina è sexy | VIDEO

SportFair

La Serie A è ferma in attesa della ripresa del campionato, la stagione è pronta ad entrare nel vivo. Dopo la lunga pausa per il Mondiale in Qatar, le squadre sono tornate in campo tra allenamenti e partite amichevoli. Qualche giorno di relax per i calciatori e anche per… la bella Diletta Leotta.

La giornalista di DAZN è pronta a tornare negli stadi di Serie A. Il campionato è destinato a regalare sorprese, la classifica è guidata dal Napoli. La squadra di Luciano Spalletti è stata protagonista di una prima parte di stagione di altissimo livello ed è la principale candidata alla vittoria finale. Subito dietro i campioni d’Italia in carica del Milan. In ripresa la Juventus, la compagine di Allegri è reduce da sei vittorie consecutive, poi Inter e Lazio.

Il Natale di Diletta Leotta

Diletta Leotta si conferma sempre più grande protagonista. Nel corso della carriera si è dimostrata una bravissima giornalista, molto preparata. In più è molto apprezzata dai tifosi delle squadre di Serie A. Negli ultimi mesi è salita alla ribalta dei giornali di gossip per la relazione con il portiere Karius. E’ tornata nella sua Catania per festeggiare il Natale in compagnia della famiglia ed è riuscita ad infiammare i social.

Diletta ha pubblicato una Storia su Instagram, la giornalista è ‘baciata’ dal sole. Il VIDEO sexy ha infiammato i fan sui social, pronti ad ammirare la bellezza della siciliana nel giorno di Natale.