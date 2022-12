Dramma nel calcio: difensore ucciso a coltellate in discoteca

SportFair

Una tragedia ha sconvolto il mondo del pallone, in particolar modo il calcio inglese è sotto shock. E’ morto il calciatore Cody Fisher, ferito a morte al The Crane, una discoteca. Il giocatore è stato dichiarato morto 30 minuti dopo, i soccorsi sono stati inutili. E’ stata aperta un’indagine per fare luce sull’episodio, il giovane si trovava nel locale in compagnia di amici ed è stato avvicinato da alcune persone e poi ucciso.

Il presidente della società, Jed McCrory, ha detto a Sky News che “tutti sono sconvolti dalla notizia, era un calciatore di talento e una persona adorabile“. Il club lo ha poi ricordato con una nota sui propri profili social: “tutti nello Stratford Town sono tristi nell’apprendere della tragica perdita di Cody Fischer, uno dei nostri calciatori. Le nostre sincere condoglianze vanno alla famiglia e agli amici di Cody. In questo momento tanto difficile i nostri pensieri vanno a loro”.

Il Bromsgrove Sporting FC ha twittato: “siamo profondamente rattristato nell’apprendere della scomparsa di Cody Fisher. Era un amico per molti al club e inviamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari”.

Chi era Cody Fisher

Cody Fisher era un calciatore inglese, classe 1999. E’ nato a

Redditch, era un difensore in grado di disimpegnarsi nel ruolo di terzino sinistro ma anche come difensore centrale.

La prima esperienza da calciatore è stata con la maglia del Walsall, poi il trasferimento allo Stratford Town. Nel 2019 passa allo Stourbridge, infine l’esperienza con il Bromsgrove.