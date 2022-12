SportFair

Si è chiuso questa sera il cerchio delle semifinali dei Mondiali del Qatar 2022, con la Francia, che ha conquistato l’ultimo pass disponibile per la prossima fase della rassegna iridata. Adesso si conoscono le quattro semifinaliste del Mondiale. Di seguito gli incontri, le date e gli orari delle partite.

Date e orari delle semifinali

Martedì 13 dicembre

20.00 Semifinale 1: CROAZIA-ARGENTINA (Rai 1, Rai Play)

Mercoledì 14 dicembre

20.00 Semifinale 2: MAROCCO-FRANCIA