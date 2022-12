Date e orari delle finali Mondiali: Messi contro Mbappe e il terzo posto

SportFair

E’ già altissima l’attesa in vista delle ultime due partite del Mondiale in Qatar 2022, la competizione è arrivata nella fase conclusiva. In finale di fronte Argentina e Francia. Le due squadre più forti della competizione (con il Brasile) hanno raggiunto l’ultimo atto, si preannuncia un match di altissimo livello. Nella prima semifinale tutto facile per Messi e compagni contro la Croazia, il calciatore del Psg è stato un grande protagonista.

Nella seconda semifinale vittoria della Francia contro il Marocco, la gara si è conclusa sul 2-0. E’ attesa in vista delle finali. Nel primo match di fronte Marocco e Croazia, in campo per il terzo posto. Domenica l’ultimo atto tra Francia e Argentina.

Le finali del Mondiale

Sabato 17 dicembre

16.00 Finale per il terzo posto CROAZIA-MAROCCO (Rai 1, Rai Play)

Domenica 18 dicembre

16.00 Finale Mondiali calcio 2022 FRANCIA-ARGENTINA (Rai 1, Rai Play)