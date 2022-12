D1 Milano x Nove25, il Polycarbon Shadow in una versione esclusiva

SportFair

I design di D1 Milano rappresentano una combinazione unica di contemporaneità, carattere e ricerca: caratteristiche che hanno accompagnato il brand verso un successo ormai consolidato. L’identità del brand è stata diverse volte “contaminata” da numerose collaborazioni di successo, che hanno contribuito ad arricchire e rendere ancora più inaspettati il catalogo e il punto di vista dell’azienda.

D1 Milano ancora una volta ha scelto un partner eclettico, e noto per l’unicità dei suoi design, per una collaborazione in limited edition. Nove25 è il brand urban jewellery più amato in Italia, noto per la sua personale creatività e la peculiare caratteristica “puntinata” delle sue creazioni in argento. D1 Milano X Nove25 è la straordinaria collaborazione che nasce tra queste due giovani realtà imprenditoriali italiane, capaci di imporsi in pochi anni sul mercato nazionale ed internazionale nei rispettivi segmenti.

Il restyling del Polycarbon 40.5 mm – Shadow, il bestseller total black di D1 Milano, si concretizza in una nuova versione esclusiva, caratterizzata dalla lavorazione “puntinata” della lunetta e del quadrante. D1 Milano dedica a Nove25 il posizionamento del logo sulle ore 9 e sul minuto 25. Un orologio dal design monocromatico, tipico della collezione Polycarbon, con un ulteriore twist: uno speciale anello nero abbinato alla lunetta in lega e un fondello con inciso il motto di Nove25 “Never Stop Shining”.

Ogni orologio sarà venduto insieme ad un pendant Nove25 per una vera experience firmata D1 Milano x Nove25. La limited edition D1 Milano X Nove25 è in vendita dal 1 Dicembre 2022 presso il Flagship Store di D1 Milano, nei migliori rivenditori e su d1milano.com

Prezzo: € 225,00

Dettagli tecnici:

DIMENSIONE CASSA: 40.5 mm x 8.8 mm

MATERIALE CASSA: Polycarbonato, Rivestimento Soft-Touch CINTURINO: Polycarbonato, Rivestimento Soft-Touch

CHIUSURA: Chiusura Hidden Butterfly

LUNETTA: Policarbonato con Motivo In Rilievo Nero

FONDELLO: Acciaio Inossidabile Nero, Inciso

QUADRANTE: Nero Opaco con Motivo In Rilievo

LANCETTE & INDICI: Ottone, Placcatura Argento

VETRO: Minerale, Finitura Antiriflesso

MOVIMENTO:: Seiko VJ20, Quarzo

RESISTENZA ALL’ACQUA & PESO: 5ATM, 54g