Croazia in festa! E’ la prima semifinalista dei Mondiali: eliminato il Brasile

La Croazia è la prima semifinalista dei Mondiali de Qatar 2022. I quarti di finale della rassegna iridata sono iniziati col botto, con un appassionante ed emozionante colpo di scena.

I brasiliani, favoriti alla vigilia dell’incontro di oggi con la Croazia, sono stati eliminati ai calci di rigore.

La partita

I tempi regolamentari di Croazia-Brasile sono terminati a reti inviolate, senza troppo spettacolo, ma a partire dai tempi supplementari le emozioni sono state un continuo crescendo.

Neymar ha sbloccato il match al 105+1′, ma Petkovic ha rimesso in parità la partita con una rete al 117′.

La partita è quindi proseguita ai calci di rigore: la Croazia non ha sbagliato un colpo, con Vlasic, Majer, Modric e Orsic a rete. Non è andata altrettanto bene per il Brasile, che ha sbagliato il primo calcio di rigore con Rodrygo, che si è visto parare il rigore da uno splendido Livakovic, Casemiro e Pedro, poi, hanno segnato, ma il palo di Marquinhos ha ufficialmente mandato in estasi tutti i croati.

