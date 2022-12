Croazia-Brasile, il particolare sexy di Ivana Knoll infiamma lo stadio

SportFair

Il Mondiale in Qatar entra sempre più nel vivo, è arrivato il momento dei quarti di finale. La competizione continua a regalare spettacolo, in campo le squadre più forti in circolazione e la grande sorpresa Marocco. Un gruppo fortissimo è quello del Brasile, una squadra formata da calciatori di grandissimo talento. Le ultime partite sono state di altissimo livello dal punto di vista tecnico, il ko contro il Camerun è stato solo un incidente di percorso.

Una bella sorpresa è rappresentata dalla Croazia, una squadra formata da calciatori protagonisti nel campionato di Serie A ed ex del calcio italiano. In campo dal primo minuto Perisic, Pasalic e Brozovic. Poi il talento di Modric e Kovacic, più Kramaric in attacco.

Croazia, la spinta della sexy Ivana Knoll

La Croazia continua il percorso al Mondiale e Ivana Knoll si è dimostrata una vera appassionata. La tifosa croata continua ad incantare il Qatar, nonostante le ultime polemiche. Le regole previste e annunciate già prima dell’inizio della competizione sono chiare.

“Si consiglia a uomini e donne di non indossare pantaloncini o magliette senza maniche quando si recano in edifici governativi, strutture sanitarie o centri commerciali. Se non si veste in modo modesto, potrebbe essere richiesto di lasciare o negare l’accesso a questi luoghi”. La bella Ivana ha rischiato anche il carcere o almeno l’interdizione dai luoghi pubblici.

Ivana Knoll continua a seguire la squadra da molto vicino, è infatti presente allo stadio Education City per assistere alla sfida contro il Brasile. Il look della croata non è passato inosservato, Ivana è sempre più bella. Un dettaglio ha scatenato i tifosi allo stadio: un cuore con i colori della Croazia sul seno.