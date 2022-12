Cristiano Ronaldo ha minacciato di lasciare il Qatar: la bomba su Cr7

SportFair

Cristiano Ronaldo non è mai banale, riesce sempre a scatenare motivi di discussione. Dopo i problemi con il Manchester United e la rescissione del contratto, continuano a circolare le voci sui problemi al Portogallo. La squadra è reduce da una grande prestazione nel match degli ottavi di finale contro la Svizzera, la sfida si è conclusa sul netto risultato di 6-1. Il grande protagonista è stato Goncalo Ramos, autore di una tripletta e preferito a Cristiano Ronaldo.

La squadra continua la preparazione, in vista della partita contro il Marocco. Continua a tenere banco il caso che riguarda l’ex Juventus. Cr7 non ha gradito la panchina contro la Svizzera e due episodi non sono passati inosservati: al termine della partita non ha festeggiato con i compagni e in allenamento non si è allenato con le riserve.

Addirittura sono circolate voci sulla partenza anticipata di Ronaldo dal Qatar. Le notizie sono state smentite dal Portogallo. “Una notizia rilasciata questo giovedì ha rivelato come Cristiano Ronaldo abbia minacciato di lasciare la nazionale durante una conversazione con Fernando Santos, il Commissario Tecnico della nazionale. La FPF chiarisce che in nessun momento il capitano della nazionale Cristiano Ronaldo ha minacciato di lasciare la squadra nazionale durante la sua campagna in Qatar”.

“Cristiano Ronaldo costruisce ogni giorno una storia unica al servizio della Nazionale e del Paese che va rispettata e che attesta l’indiscutibile grado di impegno verso la Seleção. Infatti, il livello di impegno del giocatore più titolato del Portogallo è stato ancora una volta dimostrato – se ce ne fosse bisogno – nella vittoria contro la Svizzera negli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2022.

La Nazionale – giocatori, allenatori e staff della FPF – è, come dal primo giorno, pienamente impegnata ed entusiasta nel costruire quella che il Paese vuole sia la migliore partecipazione di sempre del Portogallo a una Coppa del Mondo”.