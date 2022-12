Fasciature e cerotti in tutto il corpo, Contador operato: rimossi 100 lipomi

SportFair

Maxi intervento chirurgico per Alberto Contador. L’ex ciclista spagnolo ha condiviso sui social un video nel quale si mostra pieno di cerotti e fasciature, spiegando i motivi che lo hanno portato ad un’operazione.

Contador ha dovuto operarsi per la rimozione di 100 lipomi, tumori benigni del tessuto adiposo, sparsi in tutto il suo corpo. “Ieri sono stato al negozio di riparazioni. Avevo bisogno di rimuovere qualche lipoma ed è venuto fuori che ne avevo oltre 100. Non correrò per un po’…“.

I lipomi sono un accumulo di grasso causato dalla crescita incontrollata delle cellule adipose che si sviluppa sotto la pelle. Per questo motivo, Contador, abituato ad andare in bici nonostante il ritiro dal professionismo, dovrà fermarsi per un po’.