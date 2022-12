Pelè al cimitero verticale: la sua ultima dimora sarà extra lusso

SportFair

E’ arrivata ieri sera la triste notizia della morte di Pelè. L’ex stella verdeoro è deceduto ad 82 anni dopo aver lottato contro un tumore al colon. Pelé stava ricevendo cure per un tumore, ma ha smesso di rispondere alle cure.

Mentre la Nazione sudamericana si prepara a salutare Pelè, sono stati rivelati i dettagli della sua ultima dimora.

I dettagli sull’ultima dimora di Pelè

Pelè sarà portato al campo del Santos per un ultimo addio con i tifosi che vogliono rendergli omaggio. Poi ci sarà una processione per le strade di Santos per celebrare l’icona.

Il percorso porterà Pelè in un “cimitero verticale”davvero spettacolare, chiamato Memorial Necropole Ecumenica, dove sarà sepolto privatamente insieme ad altri membri della famiglia. La struttura si erge tra grattacieli e foreste lussureggianti e, secondo il Guinness dei primati, è il cimitero verticale più alto del mondo con 14 piani.



Comprende cripte, stanze per le funzioni, un crematorio e un mausoleo “per le famiglie che vogliono conservare la loro eredità in modo più personale e privato”. Contiene anche un giardino tropicale che include anche un piccolo caffè sul tetto e una cascata.

Il cimitero comprende anche un museo di auto d’epoca all’interno. Fu costruito nel 1983 dall’eccentrico architetto Pepe Altstut e continua ad essere ampliato. È persino diventata un’attrazione turistica.

Dai piani superiori della necropoli la vista abbraccia lo stadio Vila Belmiro dove Pelé iniziò la sua carriera.