Un’altra tragedia: ciclista investito e ucciso da un camion

Un’altra persona in bicicletta è morta dopo uno scontro con un camion. Il grave episodio si è verificato lungo una strada provinciale a San Marco di Mereto di Tomba, in provincia di Udine. Un uomo pakistano di 54 anni è stato sbalzato a una decina di metri di distanza, finito in un fosso.

Immediato l’intervento dei soccorsi, un’ambulanza e un’automedica: l’uomo è morto poco dopo. L’incidente in Friuli arriva a otto giorni dalla morte di Davide Rebellin, investito in bicicletta da un camion a Montebello Vicentino. L’episodio riporta in primo piano il problema della sicurezza stradale per i ciclisti, i parenti continuano a piangere troppe vittime.