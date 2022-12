Un argentino con origini molisane: chi è Mac Allister, il colpo della Juve

SportFair

La Juventus è concentrata in attesa della ripresa del campionato di Serie A, la squadra di Massimiliano Allegri dovrà vedersela contro la Cremonese. Gli ultimi mesi non sono stati facili per il club bianconero, l’intero Cda si è dimesso e anche il presidente Agnelli dopo 12 anni. La squadra è tornata pienamente in corsa per le prime posizioni e la dirigenza inizia a muoversi per regalare ad Allegri un gruppo ancora più forte.

E’ stato individiuato il nome del nuovo centrocampista, un calciatore protagonista al Mondiale in Qatar dell’Argentina campione del mondo: Alexis Mac Allister del Brighton. Il calciatore ha già dato l’ok al trasferimento in Italia, le società sono in continuo contatto per raggiungere l’accordo.

Chi è Alexis Mac Allister

Alexis Mac Allister è un calciatore argentino classe 1998, attualmente gioca al Brighton e si è dimostrato un punto di riferimento anche della nazionale argentina. E’ un centrocampista centrale, bravo in entrambe le fasi del gioco. Il padre Carlos ha collezionato tre presenze con la nazionale argentina, mentre i fratelli maggiori Kevin e Francis sono calciatori. Alexis ha origini italiane e scozzesi.

La prima esperienza da calciatore è stata all’Argentinos Juniors, si è dimostrato subito un punto di riferimento. Nel 2019 passa in prestito al Boca Juniors. Nel 2020 viene acquistato dal Brighton per circa 10 milioni di euro. Si è dimostrato uno dei migliori, anche in Nazionale. Il suo nome è finito nel mirino delle big in Europa, il fututo potrebbe essere alla Juventus.

I tre fratelli Mac Allister sono in possesso del passaporto italiano, grazie agli antenati della mamma Silvina Riela, figlia di un ex calciatore e Maria Elida Garcia. Proprio quest’ultima aveva origini di Belmonte del Sannio, in provincia di Isernia in Molise.