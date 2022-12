Charles Leclerc è di nuovo single: finita la storia con Charlotte

SportFair

Dopo tre anni insieme, Charles Leclerc e Charlotte Sinè hanno deciso di interrompere la loro storia d’amore. I due avevano iniziato a frequentarsi nel 2019, dopo la rottura del pilota monegasco con la ex fidanzata, l’italiana Giada Gianni.

Charlotte, figlia di Emmanuel Sinè, direttore generale del Societè des Bains de Mer, una società antica che gestisce il settore dell’intrattenimento del Principato di Monaco, è fondatrice di “Sine Creations”: la monegasca personalizza su ordinazione e richiesta le sneakers dei suoi clienti.

Charlotte, inoltre, è fondatrice anche di Secret Treasure Charms: un brandi di gioielli realizzati a mano.

L’annuncio della rottura

Sono stati i diretti interessati ad annunciare sui social la rottura. “Ciao a tutti, io e Charlotte abbiamo deciso di porre fine alla nostra relazione e restiamo buoni amici. Abbiamo condiviso così tanti bei momenti e lei è e sempre sarà una persona speciale per me. E’ fantastica e merita il meglio, per favore rispettate la nostra decisione e la sua privacy in un momento come questo. Grazie“, ha scritto il pilota Ferrari nelle sue Storie Instagram.

Quasi uguale il messaggio pubblicato da Charlotte: “ciao, io e Charles abbiamo decido di terminare la nostra relazione e restare buoni amici. Sono stati 3 anni belli insieme con tanti ricordi. E’ una persona fantastica e gli auguro il meglio. Per favore rispettate la nostra decisione e privacy. Grazie”