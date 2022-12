Cercasi maggiordomo per la villa di Ronaldo: lo stipendio è pazzesco

SportFair

Cristiano Ronaldo continua i contatti con l’Al Nassr per il trasferimento di mercato, le parti sono pronte a definire il passaggio da record: 200 milioni a stagione per due anni, poi un progetto per il futuro come ambasciatore dell’Arabia Saudita, fino al 2030, per fare da uomo immagine e sponsorizzare la candidatura del Paese ai Mondiali del 2030.

L’ex Juventus è reduce da un rendimento deludente al Mondiale in Qatar, il Portogallo è stato eliminato ai quarti di finale dalla sorpresa Marocco. La competizione ha scatenato anche reazioni per il comportamento di Ronaldo, furioso con il Ct Fernando Santos per le decisioni di formazione. E’ stato l’ultimo Mondiale per il portoghese.

Cr7 riesce sempre a scatenare motivi di discussione, anche fuori dal campo. Il calciatore ex Manchester United sta ultimando i lavori per la sua nuova villa a Cascais, nell’area di Quinta da Marinha, in Portogallo. Il valore dell’abitazione è incredibile: 21 milioni di euro e con una superficie di 3000 metri quadrati con campi da tennis, piscina, palestra e garage.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez stanno cercando un maggiordomo per occuparsi della casa, lo stipendio è da capogiro: 6000 euro al mese.