Carla Suarez Navarro incinta: l’annuncio con la compagna Olga

Carla Suarez Navarro, ex tennista spagnola, ritiratasi lo scorso anno, ha annunciato ch tra qualche mese diventerà mamma. La 34enne è incinta del suo primo figlio, che nascerà a fine giugno e lo ha annunciato oggi al mondo intero con un post sui social insieme alla compagna Olga Garcia, calciatrice del Dux Logrono.

L’annuncio di Carla Suarez Navarro

“Una nuova tappa che volevamo vivere davvero. Allarghiamo la famiglia! Emozionati e felici di affrontare questo grande momento. Molto presto saremo uno in più ”, hanno scritto Carla Suarez Navarro e Olga Garcia sui social.

“Volevamo annunciare che sono incinta di tre mesi. Sono già dodici settimane di enorme gioia per portare una nuova vita nel mondo. Sia io che Olga García, la mia compagna, sentiamo un’enorme responsabilità, un grande orgoglio per aver fatto questo passo ed eravamo entusiasti di condividerlo con tutti voi”, ha aggiunto l’ex tennista.

“Questo martedì siamo andati a fare l’ecografia del primo trimestre, per verificare che la gravidanza stia procedendo per il verso giusto. Fortunatamente, il team medico ha confermato che il processo di gestazione si sta sviluppando in modo del tutto normale . È una notizia fantastica per noi e ci riempie di speranza per il prossimo futuro. Ancora non sappiamo il sesso del bambino . Ciò che conta di più per noi in questo momento, come per tutte le persone che stanno affrontando questo momento, è che la gravidanza proceda senza complicazioni e che il bambino sia in perfette condizioni. Olga e io volevamo davvero poter allargare la famiglia”, ha detto ancora.

“Dopo il mio ritiro dallo sport, entrambi ancora giovani, abbiamo pensato che fosse il momento ideale per affrontare un percorso che ci riempie di gioia ed entusiasmo. Siamo molto emozionati per quello che stiamo attraversando e per tutte le esperienze che speriamo di vivere presto. Se tutto andrà secondo Date le scadenze stabilite dai medici , dovremmo uscire dai conti a fine giugno . Non vediamo l’ora di quel momento. Grazie mille a tutti per l’amore” , ha concluso.