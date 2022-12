Canelo Alvarez si scusa con Leo Messi, la Pulce no

SportFair

Ha fatto tanto discutere la minaccia di Canelo Alvarez a Leo Messi. Il lottatore messicano non le aveva mandate a dire alla Pulce dopo aver visto un video diventato virale sui social, nel quale sembra che Messi prenda a calci e calpesti la maglia del Messico.

Le scuse di Canelo

Canelo Álvarez ha deciso di chiedere scusa a Messi e al paese argentino. Attraverso il suo account Twitter, il pugile ha inviato un messaggi: “in questi ultimi giorni sono stato portato via dalla passione e dall’amore che provo per il mio Paese e ho fatto commenti fuori luogo per i quali voglio scusarmi con Messi e con il popolo argentino. Ogni giorno impariamo qualcosa di nuovo e questa volta è toccato a me”

“Auguro a entrambe le squadre molto successo nelle loro partite di oggi e qui continueremo a sostenere il Messico fino alla fine“, ha aggiunto, nella giornata di ieri, anche se poi il suo Messico non è riuscito a qualificarsi agli ottavi di finale dei Mondiali del Qatar.

Se Canelo ha chiesto scusa a Messi, il calciatore argentino, certo di non aver fatto nulla di male, non ha fatto altrettanto: “è stato un malinteso. Chi mi conosce sa che non manco di rispetto a nessuno. Sono cose da spogliatoio che succedono dopo la partita. Non devo scusarmi perché non manco di rispetto al popolo messicano o alla maglia“, ha detto al termine di Polonia-Argentina.