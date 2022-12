Together with Style, la Campagna di Natale di Aw Lab dedicata ad inclusione ed integrazione

SportFair

AW LAB dedica la sua Campagna di Natale ai temi dell’inclusione e dell’integrazione, ponendo attenzione a valori imprescindibili ed attuali come quelli della condivisione, della fiducia in sé stessi, della consapevolezza nelle proprie qualità, oltre i limiti e le difficoltà.

Un invito alla riflessione che passa attraverso i volti di giovani talenti, campioni di discipline sportive, artistiche e non solo, prende vita grazie al supporto di Onlus che si impegnano da sempre su questo fronte. Onlus come art4sport, una delle più vitali e intraprendenti del nostro Paese, e Sport4Inclusion Network, rete nazionale tra fondazioni attive per la promozione e il sostegno dello sport inclusivo operante anche in Spagna. Realtà che ci stanno insegnando come lo sport possa essere uno dei più importanti strumenti di inclusione, crescita e affermazione personale, oltre che fattore motivante nel processo di integrazione.

I protagonisti della Campagna sono giovani che stanno affrontando le loro sfide personali, ponendosi come esempi positivi e affermandosi nelle loro reciproche passioni. Sono loro i volti di “Together with Style”:

Mayra Jerez classe 2005, appassionata di danza moderna, è una ragazza che fa parte degli atleti con disabilità che art4sport segue e supporta.

Alessandro Ossola è un centometrista che rappresenta l’Italia nel mondo, protagonista alle ultime Paralimpiadi di Tokio. Alessandro è anche un punto di riferimento per la formazione all’interno delle scuole: solo nel 2021 ha incontrato più di 30.000 ragazzi con cui ha condiviso valori e riflessioni.

Rylé Tuvierra è un’attivista per i diritti civili nonché per la sostenilibità. A Barcellona ha fondato The Fierce Walker Lab Agency, un’agenzia di marketing a supporto dei brand nel creare una comunicazione inclusiva.

Giuseppe Dave Seke è un attore, apprezzato grazie alla sua interpretazione come protagonista nella serie TV “Zero”, liberamente ispirata al romanzo “Non ho mai avuto la mia età” di Antonio Dikele Distefano. Nella serie è Omar, un ragazzo italiano di seconda generazione con un superpotere straordinario: è invisibile. Un ruolo che ha consentito a Giuseppe di condividere anche la sua esperienza personale attraverso interviste e partecipazioni pubbliche legate al tema dell’integrazione.

Insieme ad AW LAB celebrano questo Natale all’insegna della condivisione alcuni dei più importanti brand di sport style internazionali come Nike, adidas Originals, Converse, Vans, e New Era.

“Attraverso il contributo entusiasta di quattro campioni di vita, prosegue il racconto di AW LAB su inclusione e integrazione. Grazie a loro, alle loro straordinarie sfide personali e a quelle delle persone che a loro si ispirano, la nostra Campagna di Natale ci consente di supportare art4sport e Sport for Inclusion Network, realtà virtuose che ogni giorno si impegnano per la crescita e l’affermazione personale di tanti giovani” David Pujolar, General Manager di AW LAB.

La Campagna di Natale 2022 di AW LAB accompagnerà l’immagine dei suoi store in Italia e in Spagna, e sarà protagonista delle sue properties social fino alla fine del 2022.