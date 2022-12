Bottas sorprende tutti con un cambio look alla ‘Stranger Things’ | VIDEO

SportFair

I piloti della Formula 1 sono amati e seguiti anche per la loro vita fuori dalle piste. Non tutti hanno una vita piena e mondana come quella di Lewis Hamilton, molto coinvolto nel mondo della moda, ma anche della musica, che tanto ama.

I campioni lanciano spesso tendenze e i loro improvvisi e repentini cambi di look non passano inosservati. Lo scorso anno è stato Vettel, col suo cambio di capelli ad aver incuriosito tutti, adesso è invece il turno di Valtteri Bottas.

Il finlandese dell’Alfa Romeo sembra quasi irriconoscibile.

Il nuovo look di Bottas

Bottas sfoggia un ‘mullet’, ovvero un taglio di capelli alla triglia, o alla tedesca. In coppia con i suoi baffi, Bottas ha un aspetto sorprendente con il suo nuovo stile mentre condivide un video della trasformazione su Twitter.

Attualmente si trova a Melbourne, in Australia, a rilassarsi dopo la fine della stagione di F1, in compagnia della fidanzata australiana Tiffany Cromwell.

Nel video che ha condiviso su Twitter intitolato #offseason, Bottas decide di dare un taglio ai suoi capelli mentre fa colazione con la compagna, per adattarsi alle abitudini e mode del Paese della Cromwell.

“Beh, come hai intenzione di adattarti?“, gli chiede la ciclista. “Penso che avrò bisogno di cambiare il mio stile“, ha risposto Bottas, alzandosi per recarsi dal barbiere. Un nuovo look anni ’80, che ricorda un po’ i protagonisti di Stranger Things.