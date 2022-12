SportFair

I Mondiali di nuoto in vasca corta di Melbourne terminano con un bronzo per l’Italia. Gli azzurri della staffetta 4×100 mista hanno chiuso la loro gara al terzo posto.

Un bronzo con un po’ di amaro in bocca, per soli 8 centesimi, dopo che l’Italia è stata 2ª e 1ª per tutta la gara.

Mora, Martinenghi, Rivolta e Miressi salgono sul terzo gradino del podio iridato alle spalle di Australia, prima con record del mondo, e USA. Per l’Italia nuovo record europeo con 3’19”06.