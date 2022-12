Il Brasile balla la Samba: 4 gol alla Corea e quarti del Mondiale

SportFair

Il pronostico della vigilia è stato rispettato: il Brasile domina contro la Corea del Sud e vola ai quarti del Mondiale in Qatar. Grandissima prestazione dei Verdeoro nella sfida degli ottavi di finale contro la Corea del Sud, il primo tempo è stato di altissimo livello. Il Brasile ha confermato le qualità enormi dal punto di vista tecnico, gli avversari non sono riusciti ad entrare in partita, nemmeno sfruttando la corsa.

Sorpresa nel Brasile, rientra Neymar dal primo minuto. Il reparto avanzato si completa con Vinicius, Richarlison e Raphinha. La Corea risponde con Kim, Kim, Kim, Kim, Kim a formare una difesa formata da calciatori di nome Kim, in attacco Cho e Son.

Partenza sprint del Brasile che mette la partita in ghiaccio già nei primi 13 minuti con Vinicius e Neymar su calcio di rigore. La squadra di Tite gioca a meraviglia e chiude i conti già nel primo tempo con i gol di Richarlison e Paqueta. Nella ripresa arriva il gol della bandiera della Corea del Sud con Paik Seung-Ho. Finisce 4-1, il Brasile vola ai quarti e dovrà vedersela contro la Croazia.