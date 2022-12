Bianca Balti annuncia un intervento di doppia mastectomima

Bianca Balti, top model italiana, amatissima e seguitissima sui social, ha fatto un annuncio importante ieri a tutti i suoi follower. La modella, madre di due bambine, ha deciso di sottoporsi ad un intervento di doppia mastectomia preventiva.

Bianca Balti aveva annunciato qualche mese fa una diagnosi di BRCA1, ovvero una mutazione genetica che aumenta il rischio di contrarre tumore al seno e alle ovaie.

Ieri, con una newsletter inviata a tutti coloro che sono iscritti sul suo sito ufficiale, Bianca ha annunciato la sua difficile decisione.

“Ho deciso di sottopormi ad una doppia mastectomia preventiva. Perché non posso permettermi di ammalarmi io che porto, sola, la responsabilità economica di tutte sulle spalle. Perché vorrei che le mie bambine trovassero in me la forza di agire se un giorno anche loro venissero diagnosticate. Perché amo troppo la vita per non fare il possibile per preservarla“, ha scritto.

“Mi sono sentita orgogliosa nel fissare una data, impaziente nell’attendere. Ma ora che il momento è arrivato non ne ho voglia. Mi sento fragile. Spaventata dall’idea di dover dipendere dagli altri. Terrorizzata dal dolore che proverò. Sconfortata nel dover rinunciare ad una parte del mio corpo che ha definito fino ad oggi la mia femminilità. Ed ora che non posso più tirarmi indietro, egoisticamente, mi rivolgo a voi. Per sentirmi dire quanto sono coraggiosa, che sto facendo la cosa giusta, che vi sono d’ispirazione. Perché ho perso il sentimento che mi ha portata qua; mi sono smarrita nell’autocommiserazione“, ha concluso.

L’intervento si terrà domani mattina a Los Angeles, dove Bianca Balti e le sue figlie vivono da tempo.