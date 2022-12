Benzema in Qatar per la finale dei Mondiali? C’è l’ok del Real Madrid

SportFair

Sarà Argentina-Francia la finalissima dei Mondiali di calcio del Qatar 2022. I francesi hanno battuto ieri sera il Marocco in semifinale, assicurandosi un posto in finale e andranno a caccia del secondo titolo iridato consecutivo.

A pochi giorni dalla grande sfida, in programma domenica pomeriggio, alle 16.00 italiane, arriva dalla Spagna un importantissimo rumors.

Benzema in Qatar per la finale

Sembra che Karim Benzema, il cui infortunio lo ha tenuto lontano dal Qatar, abbia il permesso del Real Madrid nel caso in cui volesse raggiungere i suoi compagni per la finalissima di domenica. La decisione spetterà al giocatore, visto che il Real Madrid non porrebbe ostacoli, come riportato da ‘Mundo Deportivo’ e confermato da AS.

Deschamps non ha voluto sostituire Benzema dalla sua lista dei 26 giocatori e questo permetterebbe al calciatore francese di unirsi ai suoi compagni. Il ct della Francia non aveva gradito i rumors delle scorse settimane su Benzema e aveva spiegato che la sua attenzione è tutta riposta sui giocatori in Qatar e anche ieri sera ha preferito schivare le domande su questo argomento: “preferisco non risponerti, passiamo alla prossima domanda“.