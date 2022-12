Belgio eliminato dai Mondiali del Qatar: Croazia e Marocco agli ottavi

SportFair

Il quadro degli ottavi di finale dei Mondiali del Qatar 2022 si va delineando giorno dopo giorno. In attesa di sapere cosa accadrà questa sera con Germania e Spagna in campo, nel pomeriggio sono andate in scena le appassionanti sfide del Gruppo F.

La sfida tra Croazia e Belgio è terminata a reti inviolate, con un pareggio che, considerando la vittoria del Marocco sul Canada, premia i croati. Ma quante occasioni per il Belgio! Lukaku, infatti, si è mangiato l’impossibile: il calciatore belga dell’Inter ha fallito almeno tre clamorose occasioni da gol.

Sorride il Marocco, che battendo oggi il Canada 2-1, chiude da prima in classifica con 7 punti, seguito dalla Croazia, a 5.