Il ballo del piccione di Ivana Knoll: lo sfottò al Brasile | VIDEO

La tifosa Ivana Knoll continua a scatenarsi, è delirio per la vittoria della Croazia contro il Brasile. Grandissima sorpresa nella prima partita dei quarti del Mondiale in Qatar, la gara si è decisa ai calci di rigore. Il Brasile, forse la candidata principale alla vittoria finale, è stato eliminato dalla Croazia. Dopo lo 0-0 dei tempi supplementari, la gara si è movimentata ai supplementari.

Il Brasile passa in vantaggio con un gol di Neymar, a tempo quasi scaduto è Petkovic e ristabilire la parità. Si va ai calci di rigore e il portiere Livakovic prende per mano la Croazia, decisivi gli errori di Rodrygo e Marquinhos.

Al fischio finale si è scatenata la reazione dei tifosi croati, in particolar modo di Ivana Knoll. Si tratta della sexy tifosa, al fianco della squadra dal primo giorno in Qatar. Al termine della partita la croata è stata protagonista sui social con il ballo… del piccione. Uno sfottò al Brasile con riferimento all’esultanza di Richarlison, ma anche un movimento sexy che ha infiammato i social. “Fai la danza dei piccioni sulla via del ritorno a casa!”, il messaggio di Ivana.