Atlantic Stars ai piedi dei bimbi dell’edizione 2022 dello Zecchino d’oro

La quinta edizione dello Zecchino d’Oro, andata in onda su Rai Uno dal 22 al 24 dicembre 2022, ha confermato la grande affezione del pubblico italiano con 2.099.00 spettatori e il 17,29% di share nella puntata conclusiva. Una delle tradizioni più amate del nostro Paese, un vero e proprio mito che attraversa tempi e generazioni. La rassegna internazionale organizzata dall’Antoniano di Bologna è una fiaba sempre nuova che si presenta ogni anno rinnovata nella sua semplicità.

Atlantic Stars, brand italiano di sneaker che ha fatto dei colori e delle positive vibes i suoi valori portanti, ha deciso di supportare Zecchino d’Oro attraverso la sua collezione kids.

I piccoli cantanti del Piccolo Coro dell’Antoniano, fondato nel 1963 in occasione della quinta edizione dell’evento, e gli interpreti delle canzoni in gara, hanno indossato le eclettiche sneaker e la collezione apparel del brand per accompagnare i solisti in gara.

Un connubio che racconta l’Italia e la sua storia, e che guarda al futuro come nessuno può fare meglio dei giovanissimi partecipanti allo Zecchino d’Oro con le loro canzoni e la loro vivace allegria.

Vincitrice di questa edizione è Mariapaola Chiummo con in brano “Il panda con le ali” scritta da Virginio e Daniele Coro.